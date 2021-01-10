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البحرية الإندونيسية تحدد موقع الطائرة المنكوبة

البحرية الإندونيسية تحدد موقع الطائرة المنكوبة
http://almnatiq.net/?p=938356

أعلن مسؤول في البحرية الإندونيسية، يوم السبت، تحديد موقع طائرة شركة “سريويجايا إير” التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، مؤكدة قيامها بنشر سفن في الموقع.

وقال عبد الرشيد، في تصريح للصحفيين “تم تحديد إحداثيات (الموقع) وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة”.

وجرى إرسال سفينتين، يوم السبت، إلى الموقع الذي يرجح أن تكون الطائرة قد تحطمت فيه بعد دقائق على إقلاعها وعلى متنها 62 راكبا بينهم عشرة أطفال.

وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وقال بامبانغ سوريو أجي، المسؤول في أجهزة الإغاثة “ننشر فرقنا وسفننا في الموقع الذي يرجح أن تكون (الطائرة) تحطمت فيه بعد فقدان الاتصال” مع المراقبين الجويين.

في غضون ذلك، أوضحت وزارة النقل أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا.

وذكرت خدمة “فلايت رادار 24” لتعقب الطائرات على “تويتر”، أن طائرة الرحلة “إس.جي182” هبطت أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصا هي من طراز بوينغ 737-500، ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية “سريويجايا إير” في بيان أنها مازالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

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