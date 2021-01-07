أمير القصيم يثمن حصول التجمع الصحي بالمنطقة على المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء لعام 2020

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , حصول التجمع الصحي بمنطقة القصيم على المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء.

وقال سموه : إن هذا الإنجاز يأتي بعد توفيق الله سبحانه إلى ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, من دعم واهتمام وعناية للقطاع الصحي, ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الصحة, وأثمن لكافة الزملاء والزميلات رئيس ومنسوبي التجمع الصحي بالمنطقة هذا الإنجاز الوطني المشرف والذي يعد مفخرة للمنطقة بأكملها, ضمن سلسلة منجزات تحققت ـ ولله الحمد ـ تجاه المضي قدماً نحو الريادة والتميز والوصول بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات ـ بإذن الله ـ.

سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.