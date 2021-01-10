احدث الأخبار

الحظر يحاصر أنصار ترامب.. أبل توجه “ضربة قوية”
أبرز المواد
 أمير القصيم يثمن حصول التجمع الصحي بالمنطقة على المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء لعام 2020
منطقة القصيم
 أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الجديد
منطقة جازان
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، حائل ،الجوف ، الشرقية ،المدينة المنورة)
أبرز المواد
 بعد “صدمة” الخصوصية.. ما هي بدائل المستخدمين لواتساب؟
أبرز المواد
 بسبب “الثانية الكبيسة”.. عام 2021 أقصر من الطبيعي
أبرز المواد
 سلالة كورونا المتحورة تظهر في ثماني ولايات أميركية جديدة
أبرز المواد
 انتقال ميسي إلى مان سيتي ينذر بفوضى عارمة في ملعب الاتحاد
أبرز المواد
 وادي مارينر.. أكبر أخدود في المجموعة الشمسية
أبرز المواد
 الإمارات تسجل درجة حرارة “تحت الصفر”
أبرز المواد
 البحرية الإندونيسية تحدد موقع الطائرة المنكوبة
أبرز المواد
 “العلاج المناعي”.. دراسة جديدة تزف بشرى لمرضى السرطان
أبرز المواد
الحظر يحاصر أنصار ترامب.. أبل توجه “ضربة قوية”

الحظر يحاصر أنصار ترامب.. أبل توجه “ضربة قوية”

أبرز المواد
أمير القصيم يثمن حصول التجمع الصحي بالمنطقة على المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء لعام 2020

أمير القصيم يثمن حصول التجمع الصحي بالمنطقة على المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء لعام 2020

منطقة القصيم
أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الجديد

أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الجديد

منطقة جازان
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، حائل ،الجوف ، الشرقية ،المدينة المنورة)

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، حائل ،الجوف ، الشرقية ،المدينة المنورة)

أبرز المواد

الحظر يحاصر أنصار ترامب.. أبل توجه “ضربة قوية”

الحظر يحاصر أنصار ترامب.. أبل توجه “ضربة قوية”
http://almnatiq.net/?p=938383

علقت شركة أبل تطبيق “بارلير” من متجر تطبيقاتها قائلة إن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.

ومنحت أبل الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار مبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.

وذكرت الشركة في بيان أنه “لا يوجد مكان على منصاتها للتهديدات بالعنف والنشاط غير القانوني”.

وأضافت “علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات”.

وعقب تعليق حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته على تويتر بشكل نهائي، توجه أنصاره إلى منصة أخرى هي “بارلير”، حيث استمروا بالتعبير عن غضبهم من نتائج الانتخابات، واستمروا بنشر دعوات للتظاهر.

ووجهت شركة غوغل ضربة جديدة لترامب وأنصاره، بإزالتها تطبيق “بارلير” بشكل مؤقت من متجرها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “بارلير” جون ماتزي أن الدعوات لأعمال العنف والتمرد والشغب “لن يكون لها مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

قرار تويتر

وأوقف “تويتر” حساب ترامب نهائيا في ساعة متأخرة الجمعة، وحرمه من التواصل مع متابعيه الذين يصل عددهم إلى قرابة 90 مليون متابع.

وأشار موقع التواصل الاجتماعي الشهير إلى أن قراره ينبع من “مخاطر التحريض على مزيد من العنف”، بعد 3 أيام من حث ترامب آلافا من أنصاره على السير إلى الكونغرس أثناء عقد جلسة للتصديق على هزيمته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، حائل ،الجوف ، الشرقية ،المدينة المنورة)

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، حائل ،الجوف ، الشرقية ،المدينة المنورة)
بعد “صدمة” الخصوصية.. ما هي بدائل المستخدمين لواتساب؟

بعد “صدمة” الخصوصية.. ما هي بدائل المستخدمين لواتساب؟
بسبب “الثانية الكبيسة”.. عام 2021 أقصر من الطبيعي

بسبب “الثانية الكبيسة”.. عام 2021 أقصر من الطبيعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*