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زيدان بعد “التعثر”: لا نعرف كيف سنعود إلى مدريد

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زيدان بعد “التعثر”: لا نعرف كيف سنعود إلى مدريد

زيدان بعد “التعثر”: لا نعرف كيف سنعود إلى مدريد
http://almnatiq.net/?p=938395
المناطق - وكالات

بدا زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غاضبا، في أعقاب تعادل فريقه سلبيا أمام مضيفه أوساسونا في أجواء متجمدة، السبت، ليهدر فرصة تصدر الدوري الإسباني.

وتعطلت رحلة طيران حامل اللقب لأربع ساعات، الجمعة، بسبب عاصفة ثلجية، ولم تكن الأمور سهلة عند انطلاق المباراة في ملعب مغطى بالثلوج.

وظهر الفريق الملكي بعيدا عن مستواه في بامبلونا، ولم تنجح تغييرات “زيزو” أيضا في حسم نقاط المباراة، فيما قال المدرب الفرنسي إن المباراة كان يجب تأجيلها.

وتحدث زيدان في أعقاب اللقاء قائلا: “تعاملنا مع الأمر بشكل سيئ وفعلنا ما بوسعنا على أرض الملعب. لم تكن مباراة كرة قدم. لا نعرف كيف سنعود إلى مدريد”.

وأكد زيدان مرة أخرى في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية: “لم تكن مباراة كرة قدم. كان يجب تعليقها. لكن ذلك في الماضي الآن”.

وتابع: “الظروف لم تكن مناسبة للمباراة. أنا أكرر ما أقول لكن هذا هو الحال”.

وعمل فريق من 50 شخصا على إزالة الجليد من أرضية الملعب على مدار السبت، فيما استمر تساقط الثلوج خلال سير اللقاء.

لكن الظروف ساعدت أوساسونا الذي كان سعيدا بالعودة إلى الخلف والدفاع بشكل متكتل، لحرمان ريال مدريد من أي مساحات.

وبهذا التعادل استمر ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي تأجلت مباراته أمام أتلتيك بلباو بسبب العاصفة الثلجية، علما أنه لعب 15 مباراة فقط.

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