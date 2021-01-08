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المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

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المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=938413
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد.
ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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