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الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

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الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=938416

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظتي فرسان والدرب .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 12 مساءً.

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