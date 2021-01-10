احدث الأخبار

مقتل 5 أشخاص في شيكاغو نتيجة إطلاق نار عشوائي
أبرز المواد
 الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 10 آلاف موظفة سعودية سجلن في برنامج دعم نقل المرأة العاملة بعد رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال
أبرز المواد
 وزارة النقل تمسح 12 ألف كيلومتر من الأسطح الاسفلتية في جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة
أبرز المواد
 بمساعدة كوشنر.. خطوات عاجلة من ترامب لإحباط “عزله”
أبرز المواد
 زيدان بعد “التعثر”: لا نعرف كيف سنعود إلى مدريد
أبرز المواد
 40 وظيفة صحية شاغرة للمستشفيات الجامعية التابعة لـجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 وفاة الفنان المصري هادي الجيار جراء كورونا
أبرز المواد
 أشلاء بشرية تكشف فاجعة الطائرة الإندونيسية المنكوبة
أبرز المواد
مقتل 5 أشخاص في شيكاغو نتيجة إطلاق نار عشوائي

مقتل 5 أشخاص في شيكاغو نتيجة إطلاق نار عشوائي

أبرز المواد
الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

منطقة جازان
المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

منطقة الباحة
10 آلاف موظفة سعودية سجلن في برنامج دعم نقل المرأة العاملة بعد رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال

10 آلاف موظفة سعودية سجلن في برنامج دعم نقل المرأة العاملة بعد رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال

أبرز المواد

مقتل 5 أشخاص في شيكاغو نتيجة إطلاق نار عشوائي

مقتل 5 أشخاص في شيكاغو نتيجة إطلاق نار عشوائي
http://almnatiq.net/?p=938419
المناطق - وكالات

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران، بعد إطلاق نار امتد من شيكاغو إلى إيفانستون أمس السبت، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت قناة “سي بي دي”، إن طالبا في جامعة شيكاغو يبلغ من العمر 30 عاما كان بين الضحايا الذين قتلوا، وضحية أخرى كانت امرأة أصيبت برصاصة بعد أن تم أخذها كرهينة، وفقا لشرطة إيفانستون.

وحددت الشرطة المشتبه به على أنه جيسون نايتنجيل، البالغ من العمر 32 عاما. وقال مسؤولون إن نايتنجيل قتل أيضا بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

وقبل الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي، قُتل طالب من جامعة كاليفورنيا بالرصاص في مرآب للسيارات، بمجمع شقق ريجنت بارك.

وقال مسؤولون في بيان لمجتمع الجامعة، إنه تم إخطار الجامعة بالعثور على طالب في سيارة مصاب بطلق ناري.

وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه: “هذه أخبار مؤلمة للغاية لمجتمع الجامعة وحينا الجنوبي. ستقدم الجامعة الدعم لأفراد مجتمعنا المتضررين من هذا الحادث”.

بعد دقائق قليلة، دخل نايتنجيل دهليز في المبنى السكني 4900 من شارع S. East End Avenue وطلب استخدام الهاتف من امرأة.

وقال أحد الجيران: “لقد توجه إلى المبنى.. أعتقد أنها (المرأة) أخبرته أنه يجب عليه مغادرة المبنى، ثم أطلق النار عليها. لقد حاولت الهروب، لكنه أطلق عليها النار مرة أخرى”.

وقالت “سي بي دي” إن امرأة أخرى تبلغ من العمر 77 عاما، كانت داخل المبنى تسترجع البريد، أصيبت أيضا.

وقالت الشرطة إن امرأة أصيبت في صدرها، نُقلت إلى المركز الطبي بجامعة شيكاغو، حيث أعلنت وفاتها. ونُقلت المرأة الأخرى إلى نفس المستشفى في حالة حرجة.

ثم قام نايتنجيل بسحب مسدسه على رجل، قالت الشرطة إنه يعرفه، ودفعه إلى شقة في مجمع 5000 في شارع S. East End Avenue حوالي الساعة 2:45 مساء. وطالب بمفاتيح سيارة الضحية. ثم توجه بعد ذلك إلى مرآب سيارات قريب لتحديد مكان السيارة.

بعد حوالي ساعة، قالت شرطة شيكاغو إن نايتنجيل دخل مؤسسة بيع بالتجزئة في مبنى 9300 من شارع ساوث هالستيد.

بعدها أعلن عن عملية سطو، قبل إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 20 عاما في رأسه. وتم نقل الضحية إلى مستشفى المسيح حيث توفي لاحقا. كما أصيب ضحية تبلغ من العمر 81 عاما بطلق ناري في الظهر والرقبة. وقالت الشرطة إنها نُقلت إلى نفس المستشفى في حالة حرجة.

بعد ذلك هرب نايتنجيل من مكان الحادث في حوالي الساعة 5 مساء. وأطلق النار من مكان مجهول، فأصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في رأسها، بينما كانت جالسة في المقعد الخلفي لسيارة تقودها والدتها. وقيل إن المراهقة في حالة حرجة في مستشفى كومير للأطفال، لكن والدتها لم تصب بأذى.

وبعد وقت قصير، قالت الشرطة إن نايتنجيل عاد إلى مكان السرقة في 9300 بلوك من S. Halsted حيث أطلق أعيرة نارية، وأصاب سيارة شرطة في شيكاغو، وبعد تبادل إطلاق النار تمت تصفيته.

روابط ذات صلة

10 آلاف موظفة سعودية سجلن في برنامج دعم نقل المرأة العاملة بعد رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال

10 آلاف موظفة سعودية سجلن في برنامج دعم نقل المرأة العاملة بعد رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال
وزارة النقل تمسح 12 ألف كيلومتر من الأسطح الاسفلتية في جميع مناطق المملكة

وزارة النقل تمسح 12 ألف كيلومتر من الأسطح الاسفلتية في جميع مناطق المملكة
إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة

إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*