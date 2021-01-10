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موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان (فيديو+ صور)

موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان (فيديو+ صور)

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موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان (فيديو+ صور)

موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان (فيديو+ صور)
http://almnatiq.net/?p=938422
المناطق - وكالات

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وتضرر 76 آخرون بسبب التساقط الكثيف للثلوج في مناطق متفرقة من اليابان.

وتقطعت السبل بأكثر من 1000 سيارة في وسط اليابان اليوم الأحد، مع استمرار تساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة من البلاد، مما أجبر بعض المحافظات على طلب مساعدة قوات الدفاع الذاتي البرية في عمليات الإنقاذ.

وقالت شركة “Central Nippon Expressway Co” إن حوالي 200 سيارة عالقة بالقرب من تقاطع على طريق هوكوريكو السريع، في محافظة فوكوي حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ظلت 830 سيارة أخرى عالقة في أقسام أخرى من الطريق السريع منذ أمس السبت.

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إلى ذلك، حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من تساقط المزيد من الثلوج في هوكوريكو ومناطق أخرى على طول بحر اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية، إن نمط الضغط الشتوي القوي وكتلة الهواء شديد البرودة قد تسببت في إلقاء كمية كبيرة من الثلج، خاصة في منطقة هوكوريكو ومحافظة نيجاتا.

ووصل عمق الثلج بالفعل مرتين إلى 9 أضعاف المستوى المتوسط ​​للعام، في بعض المناطق الساحلية من توهوكو إلى تشوغوكو.

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