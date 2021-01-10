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أفغانستان..مقتل مسؤول بالداخلية واثنين من مرافقيه بانفجار في كابل

أفغانستان..مقتل مسؤول بالداخلية واثنين من مرافقيه بانفجار في كابل
http://almnatiq.net/?p=938430
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة، ضياء فيدان، واثنين من مرافقيه، في انفجار عبوة ناسفة، وتهمت حركة طالبان بالمسؤوليةة عن “جريمة الحرب” هذه.

وقال متحدث الداخلية، طارق آريان، عبر تويتر، إن فيدان قتل مع سائقه وحارسه في انفجار بمنطقة كارته-إي-ناو بالدائرة الثامنة بكابل، مبينا أن الهجوم يأتي “استمرارا للعمليات الإرهابية بشكل غير مبرر”، مضيفا أن “استخدام الألغام والمتفجرات هو جريمة حرب” .

وتابع أن إرهابيي طالبان مسؤولون عن تلك الجرائم وعمليات القتل، مبينا أن “الإرهابيين المعتقلين مؤخرا أقروا بتبعيتهم لطالبان”.

ولم تعلق طالبان على الاتهام بعد، ولكنها نفت في بيان مؤخرا استهدافها للأشخاص غير العسكريين أو العسكريين غير المسلحين على مدار العقدين المضيين، وقالت إن الحكومة تطلق مثل تلك الاتهامات لتلويث سمعتها.

ويستمر العنف في البلاد على الرغم من انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات السلام في الدوحة بين ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية لوقف العنف المستمر منذ عقود، والتي انطلقت جولتها الأولى العام الماضي.

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