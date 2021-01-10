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مقتل 11 شخصا وإصابة 18 آخرين جراء انهيارين أرضيين بإندونيسيا

مقتل 11 شخصا وإصابة 18 آخرين جراء انهيارين أرضيين بإندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=938436
المناطق - وكالات

قتل 11 شخصا وأصيب 18 آخرون جراء انهيارين أرضيين تسببت بهما الأمطار الغزيرة في غرب إندونيسيا.

وقال المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن الانهيارين وقعا في جزيرة جاوة الغربية، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا، أمس السبت.

وأضاف المتحدث باسم المجلس: “الانهيار الأرضي الأول نتج عن هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة التربة. وقع الانهيار الأرضي الذي تلاه بينما كان الضباط لا يزالون يقومون بإجلاء الضحايا حول منطقة الانهيار الأرضي الأول”.

وأشار إلى أن حصيلة القتلى كانت أولية حتى صباح اليوم الأحد، وقال إن الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة قد تعرقل جهود الإنقاذ.

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