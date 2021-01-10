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عالم مصري في “ناسا” يكشف رأيه في “الكائنات الفضائية”

عالم مصري في “ناسا” يكشف رأيه في “الكائنات الفضائية”
http://almnatiq.net/?p=938451

تحدث العالم المصري بوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، الدكتور فاروق الباز، عن رأيه بشأن وجود حياة خارج كوكب الأرض.

وخلال مداخلة مع برنامج على التلفزيون المصري، أوضح الدكتور الباز، أنه نظرا لكون الأجسام الكونية غير قابلة للحصر، فهناك احتمال أنه تكون حياة، في أحد الأماكن البعيدة عنا.

وأوضح الباز وجود احتمال “أن يكون أحد في أحد الأماكن البعيدة عنا في حال هيأت الظروف وجود حياة عضوية لأن الكون يضم أشياء مهولة وهو فسيح جدا”.

وفيما يتعلق بمشاهدات الكائنات الفضائية وتكتّم الحكومة الأميركية على مثل هذه الأخبار، أشار الباز إلى أنها ليست أكثر من “كلام فارغ”، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” المصرية.

وشدد الباز على احتمالات وجود حياة في الكون، مشيرا إلى أن “المجموعة الشمسية جزء صغير جدا في الكون، وأنه من الوارد أن يكون هناك كائنات مثلنا..”.

وأكد على أنه لم يتم الاتصال مع أي عوالم أخرى، إلا أنه أشار إلى إمكانية حدوث اتصال بعوالم أخرى، هذا إلى جانب رصد أصوات في الفضاء.

وأشار إلى أن وجود المياه على بعض الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، يعد دليلا على احتمالات وجود حياة أخرى هناك.

وتطرق الباز في حديثه لمسألة بناء الأهرامات، نافيا ما تردد عن استعانة الفراعنة بالكائنات الفضائية لبنائها، مضيفا أن حجارة هذه الهياكل العملاقة من هضبة الجيزة، بينما شيد لطابق الأول من الهرم من صخور هضبة المقطم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية عام 2021 بالنسبة للدراسات الخاصة بالفضاء، حيث سيتم دراسة كوكب المريخ، والبحث عن المياه والأوكسجين عليه.

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