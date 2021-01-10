” إطعام ” و ” الضمان الاجتماعي ” تبرمان اتفاقية تعاون لتقديم الاعانات الغذائية أبرمت الجمعية الأهلية للطعام ( إطعام )

الدمام - المناطق

أبرمت الجمعية الأهلية للطعام ( إطعام ) ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون لتفعيل برنامج دعم المستفيدين المدرجين بالضمان الاجتماعي بالمواد الغذائية ، وبناء قاعدة بيانات للعملاء المستفيدين من برامج الجمعية .

ووقع الاتفاقية سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التمكين والضمان الاجتماعي المهندس ابراهيم بن يوسف المبارك ، وسعادة الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام الاستاذ فيصل بن محمد الشوشان .

وتأتي هذه الاتفاقية لتدعم خطوات جمعية إطعام نحو توجيه الدعم الغذائي للمستحقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق الرياض ، المنطقة الشرقية ، مكة المكرمة ، وبما يساهم في توسعة نطاق التوزيع الغذائي في المحافظات والقرى التابعة للمناطق الجغرافية الثلاثة .

بدوره قدم الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام الاستاذ فيصل بن محمد الشوشان شكر مجلس ادارة الجمعية وكافة منسوبيها لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ولوكالة التمكين والضمان الاجتماعي على تجاوبها وتفاعلها مع الجمعية في سبيل دعم منسوبي الضمان بالاعانات الغذائية ، مشيراً الى ان جمعية إطعام انشأت مؤخراً مركزاً متخصصا بالعملاء وعلاقات المستفيدين ، والذي يعمل على تسهيل الوصول للمستحقين من الخدمات بأفضل وسائل الخصوصية وبما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بشكله السليم .