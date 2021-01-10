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بلدية النعيرية تضبط مسلخ دواجن عشوائي وتتلف 318 كجم دجاج فاسد

بلدية النعيرية تضبط مسلخ دواجن عشوائي وتتلف 318 كجم دجاج فاسد
http://almnatiq.net/?p=938457
النعيرية - المناطق

ضبطت بلدية محافظة النعيرية، مؤخرا مسلخ دواجن عشوائي داخل أحد الاستراحات بسوق الأنعام، وأتلفت 318 كجم من الدجاج الفاسد والغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية والرقابية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، بأنه تم رصد عدد من المخالفات منها عدم وجود رخصة، وتواجد عدد (2) عامل بدون شهادة صحية، ومخالفة الاشتراطات الصحية بالكامل، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من الدجاج تظهر عليها علامات التلف والفساد ومذبوحة بطريقة غير صحية، مؤكدا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم لسكان وزوار المحافظة, مضيفا بأن الفرق المختصة بالبلدية فور رصد المخالفة بادرت بالتنسيق مع شرطة المحافظة للخروج على الموقع وإغلاق المسلخ المخالف.

وأهاب المهندس الرجباني بالجميع بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز 940 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وذلك لسلامة الجميع.

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