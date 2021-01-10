بلدية الجبيل: إنذار 45 استراحة مخالفة خلال حملتها الرقابية للبناء العشوائي

الجبيل - المناطق

حررت بلدية محافظة الجبيل، مخالفات لعدد 45 استراحة عشوائية موزعة في مختلف أحياء ومخططات المحافظة، وذلك ضمن الحملة الميدانية التي أطلقتها البلدية اليوم، لمكافحة البناء العشوائي، يأتي ذلك ضمن حرص بلدية الجبيل على أمن ولسلامة المجتمع ومنع أي ممارسات سلبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة .

وكشف رئيس بلدية محافظة الجبيل، المهندس نايف بن فيصل الدويش عن تنفيذ البلدية لحملة ميدانية استهدفت البناء العشوائي في المحافظة، تم خلالها تحرير 45 مخالفة لاستراحات مخالفة، مؤكدا استمرار الحملة حتى تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، مشيرا إلى أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات على المواقع المخالفة وفقا لنظام بناء الاستراحات، إذ يتم تحرير إنذار لصاحب الاستراحات ليقوم بدوره بإزالة أسباب المخالفة فإذا لم تتم إزالتها خلال المهلة المحددة تقوم البلدية بتحويل الإنذار إلى غرامات مالية وفق ما ينص عليه النظام البلدي .

وأكد المهندس الدويش بأن إدارة كود البناء بالبلدية تواصل أعمالها يوميا للكشف عن مخالفات الاستراحات التجارية لمساندة عمل لجنة الاستراحات وتوجيه الإشعارات إلى أصحابها بضرورة المراجعة لإزالتها، محذرا بأنه في حالة عدم المراجعة سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما على أصحاب تلك الاستراحات المخالفة عقب تسليمهم الإشعار بإغلاق أول وفي حالة عدم المراجعة يتم فصل التيار الكهربائي أو قد يصل إلى حد إغلاق تلك الاستراحات المخالفة غير المستوفاة للشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الخصوص مطالبا أصحاب جميع الاستراحات التجارية وقاعات المناسبات التي قام أصحابها بتغيير مسماها لتأجيرها واستثمارها وتم الوقوف عليها من جانب إدارة كود البناء الاستراحات بالبلدية بضرورة الإسراع بمراجعة البلدية لإزالة جميع المعوقات والمخالفات الموجودة بها تفاديا لفصل التيار الكهربائي عنها وتطبيق العقوبة بالحد الأعلى لها.