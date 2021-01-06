استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر المحافظة اليوم محافظ رفحاء فراج العماني، ورؤساء المراكز .
وناقش سموه مع المحافظ ورؤساء المراكز الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ،وآلية الخطط التطويرية الرامية لتقديم أفضل الخدمات ، مشدداً على الدور المناط بهم إشرافياً في متابعة الأعمال وسير العمل ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية .
وحث سمو الأمير فيصل بن خالد على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظهما الله – .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس.
أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ رفحاء ورؤساء المراكز
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر المحافظة اليوم محافظ رفحاء فراج العماني، ورؤساء المراكز .
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