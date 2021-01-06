أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ رفحاء ورؤساء المراكز

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر المحافظة اليوم محافظ رفحاء فراج العماني، ورؤساء المراكز .

وناقش سموه مع المحافظ ورؤساء المراكز الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ،وآلية الخطط التطويرية الرامية لتقديم أفضل الخدمات ، مشدداً على الدور المناط بهم إشرافياً في متابعة الأعمال وسير العمل ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية .

وحث سمو الأمير فيصل بن خالد على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظهما الله – .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس.