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أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ رفحاء ورؤساء المراكز

أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ رفحاء ورؤساء المراكز
http://almnatiq.net/?p=938470
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر المحافظة اليوم محافظ رفحاء فراج العماني، ورؤساء المراكز .
وناقش سموه مع المحافظ ورؤساء المراكز الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ،وآلية الخطط التطويرية الرامية لتقديم أفضل الخدمات ، مشدداً على الدور المناط بهم إشرافياً في متابعة الأعمال وسير العمل ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية .
وحث سمو الأمير فيصل بن خالد على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظهما الله – .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس.

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