أمير القصيم يستقبل فريق غدق التطوعي ويتسلم تقرير مبادرة لمسة دفء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس رابطة التطوع بالمنطقة ، في الإمارة اليوم , قائدة فريق ” غدق ” التطوعي روان بنت يحيا البيضاني وأعضاء الفريق، لتقديم التقرير الختامي لمبادرة “لمسة دفء” التي استفاد منها قرابة 827 أسرة متعففة في محافظة الرس.



ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالأعمال الخيرة التي يقوم بها فريق غدق التطوعي بالمنطقة ، مؤكداً أهمية العمل التطوعي في تطوير مهارات الشباب وتنميتها ، حاثاً على مضاعفة الجهود لتنمية العمل التطوعي وتعزيز حضوره ، مشيداً بمبادرة “لمسة دفء” التي تأتي ضمن مبادرات العطاء لخدمة المجتمع، متمنياً لمنسوبات الفريق التوفيق في أداء مهمتهم ، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل خير وأن يبارك بالجهود المبذولة لعمل الخير.



بدورها قدمت البيضاني لسموه عرضاً مرئياً عن مبادرة “لمسة دفء” التي استفاد من خدماتها 827 أسرة متعففة بمحافظة الرس في منطقة القصيم ، مقدمةً شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من دعم وعطاء وتشجيع مستمر للعمل التطوعي بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الرس حسين العساف ، وأمين رابطة التطوع سفيان الربيش.