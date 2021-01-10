احدث الأخبار

“هدف”: مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة “حافز” في ديسمبر وتصل إلى 290 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل فريق غدق التطوعي ويتسلم تقرير مبادرة لمسة دفء
منطقة القصيم
 أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ رفحاء ورؤساء المراكز
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية الجبيل: إنذار 45 استراحة مخالفة خلال حملتها الرقابية للبناء العشوائي
المنطقة الشرقية
 بلدية النعيرية تضبط مسلخ دواجن عشوائي وتتلف 318 كجم دجاج فاسد
” إطعام ” و ” الضمان الاجتماعي ” تبرمان اتفاقية تعاون لتقديم الاعانات الغذائية أبرمت الجمعية الأهلية للطعام ( إطعام )
المنطقة الشرقية
 أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن لعام 2020م
المنطقة الشرقية
 حساب المواطن : 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير
أبرز المواد
 عالم مصري في “ناسا” يكشف رأيه في “الكائنات الفضائية”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر
أبرز المواد
 10 جهات وطنية تشارك مرئياتها عن إستراتيجية ” الألكسو” 2023 – 2028
أبرز المواد
 البنك المركزي السعودي: “سياسة المصرفية المفتوحة” تتيح مشاركة البيانات وتدعم الابتكار وتعزز الثقة في القطاع المالي
أبرز المواد
“هدف”: مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة “حافز” في ديسمبر وتصل إلى 290 مليون ريال

“هدف”: مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة “حافز” في ديسمبر وتصل إلى 290 مليون ريال

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل فريق غدق التطوعي ويتسلم تقرير مبادرة لمسة دفء

أمير القصيم يستقبل فريق غدق التطوعي ويتسلم تقرير مبادرة لمسة دفء

منطقة القصيم
أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ رفحاء ورؤساء المراكز

أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ رفحاء ورؤساء المراكز

منطقة الحدود الشمالية
بلدية الجبيل: إنذار 45 استراحة مخالفة خلال حملتها الرقابية للبناء العشوائي

بلدية الجبيل: إنذار 45 استراحة مخالفة خلال حملتها الرقابية للبناء العشوائي

المنطقة الشرقية

“هدف”: مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة “حافز” في ديسمبر وتصل إلى 290 مليون ريال

“هدف”: مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة “حافز” في ديسمبر وتصل إلى 290 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=938478
المناطق - واس

كشف صندوقُ تنمية الموارد البشرية “هدف” أنَّ إجمالي مبالغ الدعم المصروفة على برامج ومبادرات دعم التدريب والتوظيف والتمكين وصلت إلى 290 مليون ريال، خلال شهر ديسمبر (2020)، متجاوزة للمرة الثانية على التوالي مبالغ الدعم المصروفة على برنامج إعانة البحث عن عمل “حافز”، التي بلغت 217 مليون ريال، للفترة ذاتها.
ويأتي تنامي مبالغ الدعم المصروفة نتيجةً لتطوير وتحسين برامج الدعم والتمكين التي يقدمها الصندوق، إضافة إلى ارتفاع أعداد المستفيدين من برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين المقدمة للمواطنين والمواطنات ولمنشآت القطاع الخاص على حد سواء.
كما أسهم تمكين مستفيدي “حافز” وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل في انخفاض أعداد مستفيدي البرنامج، وانتقالهم لفئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى بدء الصندوق مطلع العام المنصرم في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، وتهدف لتوطين الفرص الوظيفية في المنشآت، واستمرار تمكين وتأهيل أبناء الوطن وبناته.
ويقدم الصندوقُ مبادراتٍ وبرامجَ دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب).
وفي هذا السياق أكد الصندوقُ حرصَه على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.

روابط ذات صلة

حساب المواطن : 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير

حساب المواطن : 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير
عالم مصري في “ناسا” يكشف رأيه في “الكائنات الفضائية”

عالم مصري في “ناسا” يكشف رأيه في “الكائنات الفضائية”
“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*