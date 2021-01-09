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أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على استراتيجيات هيئة عقارات الدولة بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على استراتيجيات هيئة عقارات الدولة بالمنطقة

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أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على استراتيجيات هيئة عقارات الدولة بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على استراتيجيات هيئة عقارات الدولة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=938484
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، الذي يزور المنطقة.
واطلع سموه خلال الاجتماع، على استراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات بالمنطقة على ضوء القواعد المنظمة لذلك.

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