أمانة الشرقية: 1537 جولة رقابية تسفر عن رصد 23 مخالفة للتدابير والاجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاثة أيام

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بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أيام الماضية ( الخميس، الجمعة، السبت )، 1537 جولة رقابية، تَبِعتها أربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وأسفر عنها تحرير 23 مخالفة، 14منها للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و 9 مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 2215 موقعا بالمنطقة، بمشاركة 462 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 22.772 طن من النفايات، وأزالت 13.805 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9414 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة والنظافة، من أجل سلامة الجميع.

وتعمل الأمانة على متابعة جميع المنشآت التجارية والغذائية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان استمرار بيئة آمنة طبيعية وصحية.