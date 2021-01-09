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صناعة الصوف تعكس عمق الموروث النجراني

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صناعة الصوف تعكس عمق الموروث النجراني

صناعة الصوف تعكس عمق الموروث النجراني
http://almnatiq.net/?p=938490

تعكس صناعة الصوف في نجران عمق الموروث الشعبي بالمنطقة لارتباط استخداماته بحياة الناس قديماً، ‏ورغم تبدل الاحتياجات حديثاً ودخول صناعات النسيج الآلية المتعددة، لازالت مدينة نجران تحافظ على حرفها التقليدية ومنها حياكة الصوف يدوياً بما تحمله من خبرات وفنيات جمالية مميزة ولافتة تبرزها الأشكال الهندسية المكررة والألوان التي تبدأ من الأسود وتنتهي بالدرجات الزاهية، بحسب المنتج وموقعه في المنزل.
وكانت المرأة قديماً تنافس الرجل بعملها في الحرف اليدوية كونها مصدراً للدخل وفي مقدمة هذه الأعمال حياكة الصوف المعتمد على وبر الإبل وشعر الماعز بواسطة أداة ” المغزل ” في التعامل مع الخيوط ولفها على قطعة خشبية ليكون الخيط جاهزاً لاستخدامه في إعداد النسيج .
ومنذ القدم استخدم الصوف في صناعة بيوت الشعر وخطوم الإبل وسروج الخيول ومزودة الأغراض وظهائر الإبل وشمالة النياق وبعض الملابس.
ومن واقع الحياة في الماضي كانت الفتاة وفي سن مبكرة تتعلم حرفة حياكة الصوف لتقوم بدورها ضمن الأسرة أو المجموعة في صناعة بيوت الشعر وغيرها من الأعمال اليدوية مثل المفارش والمزاود والخروج .

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