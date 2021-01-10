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واجهة الخبر البحرية.. وجهة عائلية ممتعة في “شتاء السعودية”

واجهة الخبر البحرية.. وجهة عائلية ممتعة في “شتاء السعودية”

المنطقة الشرقية

واجهة الخبر البحرية.. وجهة عائلية ممتعة في “شتاء السعودية”

واجهة الخبر البحرية.. وجهة عائلية ممتعة في “شتاء السعودية”
http://almnatiq.net/?p=938496
المناطق - واس

يتمتع الساحل الشرقي للمملكة بالعديد من الوجهات الساحرة التي تمتلك مختلف مقومات الجذب السياحي للأفراد والعائلات من مواطنين ومقيمين، ومن بين تلك الوجهات المميزة تبرز واجهة الخبر البحرية، التي تعد من أكثر الأماكن المفضلة للعائلات وكافة أفراد الأسرة، خاصة في فصل الشتاء حيث درجات الحرارة المعتدلة، إلى جانب ما تزخر به المنطقة من ألوان الترفيه والاستمتاع التي تناسب مختلف الأعمار.
وتضم واجهة الخبر البحرية العديد من الأماكن الترفيهية مثل النوافير الراقصة والمطاعم والمراسي المُخصصة لاستئجار المراكب، والطرق المُخصصة لهواة الدراجات، بالإضافة إلى مسطحات خضراء واسعة وحدائق منسقة، ومناظر ممتعة تجمع بين البحر والحدائق والملاعب والبحيرات وغيرها، في منظومة سياحية رائعة تجعل من هذا المكان وجهة للعائلات.
مقومات وخدمات عديدة تجعل الزيارة إلى واجهة الخبر البحرية تجربة سياحية فريدة، ففي الوقت الذي يستمتع فيه الأطفال بالملاعب المخصصة لهم، يمكن للكبار التقاط صور تذكارية جميلة لجسر الملك فهد الشهير، أو برج الخبر المائي، أو الاستمتاع بجلسة ممتعة في أحد الكافيهات أو وجبة محببة في أحد المطاعم التي يرتادها السياح والزوّار للاستمتاع بالمأكولات والمشروبات على إطلالة البحر المُميزة.
كما يمكن الاستمتاع بممشى “أجدان ووك” جنوب الكورنيش الجديد، الذي يعد تجربة قائمة بذاتها، حيث يضم أجمل المقاهي والمطاعم الحديثة في الخبر.
أما عشاق الرحلات البحرية فيمكنهم الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس على متن قارب في مياه الخليج، كما يمكنهم الاستجمام في منتجع شاطئ الغروب، الذي يعد واحة للهدوء والاستجمام والرفاهية، أو ممارسة النشاط والإثارة من خلال جرافيتي ترامبولين بارك بالخبر، حيث المرح مع جدران التسلق والترامبولين وألعاب الواقع الافتراضي التي تجذب كل أفراد الأسرة في أجواء لا تنسى.
وتعد مدينة الخبر من الوجهات السياحية المميزة في المنطقة الشرقية التي أدرجتها الهيئة السعودية للسياحة مع الدمام والأحساء ضمن أكثر من 17 وجهة في موسم “شتاء السعودية” الذي أطلقته مؤخرا ويستمر حتى نهاية شهر مارس 2021م، وتطرح من خلاله ما يزيد عن 300 تجربة وباقة سياحية تقدمها أكثر من 200 شركة قطاع خاص تعمل في هذا المجال.
وفي المنطقة الشرقية توجد العديد من الشركات السياحية التي تقدم الخدمات وتنظم الرحلات إلى الخبر وغيرها من مدن المنطقة، عبر باقات عديدة تقدمها الهيئة السعودية للسياحة من خلال موقعها “روح السعودية”.

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