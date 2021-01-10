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أمير تبوك يستقبل المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=938505
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف هابس الحربي . واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية وما قدم من خدمات وبرامج ومبادرات للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها، مثنياً سموه على جهود جميع العاملين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ . من جهته أعرب منيف الحربي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه لفرع الوزارة للقيام بدوره على أكمل وجه.

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