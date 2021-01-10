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أمير منطقة جازان يدشن برنامج الأسرة والإجازة

أمير منطقة جازان يدشن برنامج الأسرة والإجازة

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أمير منطقة جازان يدشن برنامج الأسرة والإجازة

أمير منطقة جازان يدشن برنامج الأسرة والإجازة
http://almnatiq.net/?p=938511

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، ” برنامج الإجازة والأسرة ” الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بعنوان ” موطن التوحيد” ، بحضور رئيس محاكم جازان فضيلة الشيخ عبدالرحمن الشماخي .
واستمع سموه لشرح من مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي عن البرنامج الهادف إلى تعزيز تلاحم الأسرة، وتقديم ما يعود عليهم بالنفع والفائدة طيلة إجازة منتصف العام الدراسي الحالية من خلال المحاضرات والدورات والبرامج التوعوية.
وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية البرنامج وما يتضمنه من أنشطة دعوية وتوعوية تنفذ بالتزامن مع فترة الإجازة ، موجها بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يفيد المجتمع في دينهم ودنياهم.
حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة د. تريحيب بن عماش بن حفيظ.

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