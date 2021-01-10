“مسام” ينتزع 1.567 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأول من يناير

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2021م من انتزاع 1.567 لغما، منها 201 لغم مضادة للأفراد، و 130 لغمًا مضادة للدبابات، و1.217 ذخيرة غير متفجرة، و19 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.

وجرى مطلع شهر يناير نزع 121 ذخيرة غير منفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، ونزع 47 لغما مضادا للدبابات و15 عبوة ناسفة وذخيرة غير متفجرة واحدة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد في مدينة ناطع بمحافظة البيضاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع لغم مضاد للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 489 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

كما تم نزع 163 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة ، ونزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين غير متفجرتين في مديرة الوازعية بمحافظة تعز، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و19 لغما مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة وعبوة وناسفة واحدة في مديرية المخا بمحافظة تعز، ونزع لغم مضاد للأفراد و 5 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع بمحافظة تعز، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و17 لغما مضادة للدبابات و 5 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز، لتبلغ المساحة المطهرة 284,751 مترا مربعا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.