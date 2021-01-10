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نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشن برنامج “الأُسرة والإجازة” بفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشن برنامج “الأُسرة والإجازة” بفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=938520
المناطق - المدينة المنورة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، برنامج “الأُسرة والإجازة” الذي يُنفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
وثمّن سموه بعد تدشينه لأعمال البرنامج الذي يستمر لأسبوعين ويتضمن العديد من المناشط والفعاليات المختلفة، الجهود المُثمرة لوزارة الشؤون الإسلامية، والأهداف المتميزة للبرنامج، متمنياً سموه أن تُكلل أعمال البرنامج بالنجاح، وأن يكون له التأثير المأمول في رسالته المجتمعية.

ويشتمل برنامج “الأُسرة والإجازة”، على سلسلة من المحاضرات والكلمات التوعوية، التي تتضمن موضوعات عن أهمية تنظيم الوقت واغتنامه، والأثار الحميدة للاجتماع بالأسرة، وفوائد الحوار بين أفراد الأسرة، وأضرار السهر وفوائد البكور، وتذكير الأبناء في المحافظة على المرافق العامة، وصلة الأرحام، إلى جانب العديد من الموضوعات ذات العلاقة بأهداف البرنامج.
ويأتي البرنامج الذي يُقام بجوامع ومساجد المنطقة و”عن بُعد”، تجسيداً للعناية بأفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب والفتيات، من خلال توعيتهم وإرشادهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم، وخدمةً للمجتمع ونشر القيّم الإسلامية النبيلة، والمحافظة على الأسرة التي تُمثل أساس المجتمع.

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