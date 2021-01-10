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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. أمير منطقة الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. أمير منطقة الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
http://almnatiq.net/?p=938523
المناطق - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الاثنين 5 / 6 / 1442هـ الموافق 18 / 1 / 2021م ، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.
ويأتي حفل تكريم 27 منشأة وطنية تقديراً لنماذج سعودية حققت متطلبات ومعايير الجودة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي المعتمد في جائزة الملك عبد العزيز للجودة.
وفازت بالجائزة في دورتها الخامسة 11 جهة حكومية و 14 منشأة خاصة، ومنشأتان خيريتان.
ويقام على هامش حفل تكريم المنشآت الفائزة، الملتقى الخامس الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، يومي 19 – 20 يناير الحالي.
ويشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية التي تستعرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليمياً ومحلياً، لتكون مصدر إلهام وتحفيز المنشآت الوطنية.
يذكر أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة هي الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة، وتستهدف الارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة .

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