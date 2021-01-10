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نائب أمير الشرقية يلتقي منسوبي فريق المحبة والسلام التطوعي

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وزارة النقل ترفع مستوى السلامة والجودة على الطرق

وزارة النقل ترفع مستوى السلامة والجودة على الطرق
http://almnatiq.net/?p=938529
المناطق - واس

نفذت وزارة النقل خلال شهر ديسمبر الماضي 2020م، عددا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة كافة، لرفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على عدد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، وعدد من الأعمال الدورية على الطرق.
وأنهت الوزارة العديد من الأعمال المساهمة في رفع مستوى الصيانة على الطرق، من خلال مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بطول إجمالي يبلغ 9,894 كيلومتراً، إضافة إلى أعمال تنظيف مجاري الأودية ومنشأة تصريف المياه في 6,894 موقعًا، ومسح وتمهيد 5,044 كيلومتراً من الطرق الترابية، إضافة إلى الانتهاء من أعمال استخدام الإسفلت المكشوط بمساحة 15,235 متراً مكعباً بهدف تخفيض التكاليف المالية للطرق.
كما قامت الوزارة بكشط وإعادة سفلتة 1,867 كيلومترا، وإزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بمساحة 8,434 متراً مكعباً، إضافة إلى ردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار في 692 موقعًا، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع بإجمالي أطوال 34 كيلومتراً.
وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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