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“البيئة” تدعو الكوادر البيطرية غير المرخصة إلى الحصول على الترخيص اللازم خلال 6 أشهر

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“البيئة” تدعو الكوادر البيطرية غير المرخصة إلى الحصول على الترخيص اللازم خلال 6 أشهر

“البيئة” تدعو الكوادر البيطرية غير المرخصة إلى الحصول على الترخيص اللازم خلال 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=938538
المناطق - واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الكوادر البيطرية العاملين في المملكة قبل 1 / 1 / 2021م الذين لا يحملون تراخيص، إلى سرعة الحصول على الترخيص اللازم، قبل الأول من يوليو 2021م، وبدون إيقاع أي عقوبات مالية عليهم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الوزارة على تنظيم وتحسين بيئة الأعمال البيطرية، وبناء قاعدة بيانات لجميع الكوادر البيطرية، وإتاحة الفرصة لترخيص الكوادر البيطرية الجديدة، إضافة إلى المحافظة على جودة الأعمال، وضمان حق المستفيد من خدمات الكوادر البيطرية، وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأفادت أن الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري للأطباء، وشهادة الدبلوم للمساعدين البيطريين، وفي حالة غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تكون الشهادة موثقة من التعليم العالي ووزارة الخارجية والسفارة السعودية ببلد الحصول على المؤهل، وفي حال حصول المتقدم على وثائق أعلى (ماجستير، دكتوراه، دبلوم عالي) يلزم إرفاقها.
ومن الشروط أيضاً أن يكون الطلب من منشأة مسجلة في منصة زراعي سواء كانت منشأة بيطرية أو مشروع إنتاج حيواني أو سمكي أو خدمات مساندة للإنتاج الحيواني، وفي حال المنشآت أو المشاريع خارج اختصاص الوزارة فيتم التقديم ورقياً، إضافة إلى صورة من السجل التجاري للمنشأة التي يعمل بها المتقدم، وصورة من الجواز تظهر تأشيرة الدخول للمملكة قبل 1 / 1 / 2021م بشكل واضح أو برنت من الإدارة العامة للجوازات بوقت دخول الطبيب إلى المملكة.
كما اشترطت الوزارة وجود صورة من هوية مقيم تثبت أن المتقدم على كفالة صاحب المنشأة أو المشروع، وصورة من الصحيفة الجنائية سارية المفعول، مشيرة إلى أنه بعد اكتمال البيانات سيتم تحديد موعد الاختبار الشفهي والتحريري للمتقدمين، وبعد التأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة واجتياز المتقدم للتقييم المهني يتم منحه الترخيص وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية.
ودعت الوزارة الكوادر البيطرية إلى إرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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