احدث الأخبار

أمير المنطقة الشرقية يلتقى منسوبي فريق “المحبة والسلام” التطوعي
المنطقة الشرقية
 “البيئة” تدعو الكوادر البيطرية غير المرخصة إلى الحصول على الترخيص اللازم خلال 6 أشهر
أبرز المواد
 متحدث الصحة: المملكة ضمن الدول التي ترصد انحسار أعداد حالات كورونا.. وأكثر من 178 ألف شخص تلقوا اللقاح
أبرز المواد
 نفوق ملايين الطيور.. سلالات قاتلة من الإنفلونزا تتفشى بأوروبا
أبرز المواد
 وزارة النقل ترفع مستوى السلامة والجودة على الطرق
أبرز المواد
 “هدد”.. مبادرة رائدة لحفظ تراث الأجداد وحماية الحياة الفطرية
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. أمير منطقة الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشن برنامج “الأُسرة والإجازة” بفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 الأمير فيصل بن مشعل يكرم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم بمناسبة تحقيق التجمع المركز الأول على مستوى المملكة في قياس الأداء
منطقة القصيم
 “مسام” ينتزع 1.567 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأول من يناير
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يدشن برنامج الأسرة والإجازة
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8817.05 نقطة
أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يلتقى منسوبي فريق “المحبة والسلام” التطوعي

أمير المنطقة الشرقية يلتقى منسوبي فريق “المحبة والسلام” التطوعي

المنطقة الشرقية
“البيئة” تدعو الكوادر البيطرية غير المرخصة إلى الحصول على الترخيص اللازم خلال 6 أشهر

“البيئة” تدعو الكوادر البيطرية غير المرخصة إلى الحصول على الترخيص اللازم خلال 6 أشهر

أبرز المواد
متحدث الصحة: المملكة ضمن الدول التي ترصد انحسار أعداد حالات كورونا.. وأكثر من 178 ألف شخص تلقوا اللقاح

متحدث الصحة: المملكة ضمن الدول التي ترصد انحسار أعداد حالات كورونا.. وأكثر من 178 ألف شخص تلقوا اللقاح

أبرز المواد
نفوق ملايين الطيور.. سلالات قاتلة من الإنفلونزا تتفشى بأوروبا

نفوق ملايين الطيور.. سلالات قاتلة من الإنفلونزا تتفشى بأوروبا

أبرز المواد

أمير المنطقة الشرقية يلتقى منسوبي فريق “المحبة والسلام” التطوعي

أمير المنطقة الشرقية يلتقى منسوبي فريق “المحبة والسلام” التطوعي
http://almnatiq.net/?p=938541
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) قائد فريق (المحبة والسلام التطوعي) عبدالعظيم الضامن، وعدد من أعضاء الفريق.

ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لتفعيل العمل التطوعي، وتعظيم مشاركة أفراد المجتمع في المبادرات الاجتماعية، مؤكداً سموه أن المجتمع السعودي بطبيعته محب لأعمال الخير، ومبادر للأعمال التطوعية، مشيراً سموه لأهمية العمل على المبادرات النابعة من احتياج المجتمع، ومأسسة العمل التطوعي وقيامه على أسس من القيم، والحرص على تعزيز المبادرات ذات الأثر، وإشراك مختلف فئات المجتمع، وتعزيز المبادرات التي ترفع قيمة الفن في التعايش وتعزيز الروابط بين فئات المجتمع، مع ضرورة الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه لمنسوبي الفريق التوفيق في مهام عملهم.

من جهته قدم قائد فريق ملتقى المحبة والسلام عبدالعظيم الضامن، شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على دعم سموه للفريق ومبادراته، مبيناً أن الفريق عمل على تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية، بالشراكة مع الجهات الاجتماعية، مشيراً أن من أبرز تلك المبادرات لوحة المحبة والسلام بطول ١٤٥٠م، وكذلك مبادرة بأعيننا لتكريم المبدعين والفنانين، وغيرها من المبادرات.

روابط ذات صلة

واجهة الخبر البحرية.. وجهة عائلية ممتعة في “شتاء السعودية”

واجهة الخبر البحرية.. وجهة عائلية ممتعة في “شتاء السعودية”
أمانة الشرقية: 1537 جولة رقابية تسفر عن رصد 23 مخالفة للتدابير والاجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاثة أيام

أمانة الشرقية: 1537 جولة رقابية تسفر عن رصد 23 مخالفة للتدابير والاجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال ثلاثة أيام
بلدية الجبيل: إنذار 45 استراحة مخالفة خلال حملتها الرقابية للبناء العشوائي

بلدية الجبيل: إنذار 45 استراحة مخالفة خلال حملتها الرقابية للبناء العشوائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*