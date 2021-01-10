أمير المنطقة الشرقية يلتقى منسوبي فريق “المحبة والسلام” التطوعي

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) قائد فريق (المحبة والسلام التطوعي) عبدالعظيم الضامن، وعدد من أعضاء الفريق.

ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لتفعيل العمل التطوعي، وتعظيم مشاركة أفراد المجتمع في المبادرات الاجتماعية، مؤكداً سموه أن المجتمع السعودي بطبيعته محب لأعمال الخير، ومبادر للأعمال التطوعية، مشيراً سموه لأهمية العمل على المبادرات النابعة من احتياج المجتمع، ومأسسة العمل التطوعي وقيامه على أسس من القيم، والحرص على تعزيز المبادرات ذات الأثر، وإشراك مختلف فئات المجتمع، وتعزيز المبادرات التي ترفع قيمة الفن في التعايش وتعزيز الروابط بين فئات المجتمع، مع ضرورة الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه لمنسوبي الفريق التوفيق في مهام عملهم.

من جهته قدم قائد فريق ملتقى المحبة والسلام عبدالعظيم الضامن، شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على دعم سموه للفريق ومبادراته، مبيناً أن الفريق عمل على تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية، بالشراكة مع الجهات الاجتماعية، مشيراً أن من أبرز تلك المبادرات لوحة المحبة والسلام بطول ١٤٥٠م، وكذلك مبادرة بأعيننا لتكريم المبدعين والفنانين، وغيرها من المبادرات.