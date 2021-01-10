قسطرة قلبية ناجحة لمريضة باستخدام البالون العلاجي في مركز القلب بتبوك

تبوك - منى الريس

نجح – بفضل الله – فريق طبي في مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في إجراء قسطرة قلبية؛ لتوسيع الصمام الميترالي لمريضة كانت تعاني ضيقًا شديدًا في الصمام. وأجرى الفريق عملية التوسيع بوساطة القسطرة باستخدام البالون العلاجي، ودون تدخل جراحي. وكُللت العملية بالنجاح، وبعدها تم نقل المريضة لتكون تحت الملاحظة الطبية، لمتابعة حالتها الصحية.

وأوضحت (صحة تبوك) أن علاج أمراض صمامات القلب بوساطة القسطرة يُعد بديلاً لعمليات القلب المفتوح في بعض الحالات، وهو من أحدث الطرق العلاجية الحديثة، حيث إن مركز القلب يتبنى عمل هذا النوع المتطور من العلاجات.