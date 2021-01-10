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المعيوف يشارك في تدريبات الهلال وتأكد جاهزيته لمواجهة الأهلي

المعيوف يشارك في تدريبات الهلال وتأكد جاهزيته لمواجهة الأهلي
http://almnatiq.net/?p=938565
المناطق_الرياض

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مفاجأة سعيدة لجماهير الزعيم، قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث شارك الحارس الكبير، عبد الله المعيوف، في التدريبات الجماعية بشكل كامل، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الأهلي.

واشتمل مران الجهاز الفني للهلال على حصة تدريبية تركزت على الجوانب اللياقية والفنية واشتمل أيضا على تدريبات بجمل تكتيكية.

وشهدت المناورة مشاركة المعيوف والظهير الأيمن مدالله العليان بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين وتأكد جاهزيتهما، فيما أدى فواز الطريس جلسة علاجية في عيادة نادي الهلال نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وسيؤدي الهلال يوم غدٍ الاثنين مرانا اعتياديا في مقر النادي بالعاصمة الرياض.

وسيحل الهلال ضيفا على نظيره الأهلي، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-21.

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