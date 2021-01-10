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“التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

“التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

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“التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

“التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
http://almnatiq.net/?p=938574
المناطق_الرياض

اعتمدت وزارة التعليم 10 ضوابط لتمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وجاءت الضوابط على النحو التالي:

– يقتصر تمديد الخدمة لمن هم على رتبتي أستاذ وأستاذ مشارك؛ ويستثنى من هم على رتبة أستاذ مساعد في التخصصات الصحية والهندسية ندرة تخصص عضو هيئة التدريس، وتقديم ما يدل على أنه من التخصصات النوعية التي تتطلبها التنمية الوطنية الشاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-إنجاز عضو هيئة التدريس ما لا يقل عن بحثين محكمين خلال السنوات العشر الأخيرة (منشورين أو مقبولين للنشر في مجال التخصص في أوعية نشر عالمية مثل (ISI Scoups)، مع تأييد المجلس العلمي للتمديد بناء على توصيتي مجلس القسم والكلية مع إيضاح مبررات التأييد فيتوصيته.

-اكتمال الأنصبة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في القسم.
-تميز عضو هيئة التدريس وفق تقييم الطلبة الأستاذ المقرر مع نهاية الفصل الدراسي.
-ألا تقل درجة تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن جيد جدا.
-ألا يكون معارة، أو في إجازة استثنائية، أو في إجازة تفرغ علمي خلال السنة الأخيرة.

-اللياقة الطبية وتقديم ما يثبت ذلك.
-التزام العضو بواجباته ومسؤولياته الوظيفية والوطنية في أبحاثه ومشاركاته الإعلامية في الندوات والمؤتمرات وإشرافه على رسائل الماجستير والدكتوراه، بما لا يؤثر على سمعة الجامعة.
– إتمام المسوحات المطلوبة، من الجهات المختصة.

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