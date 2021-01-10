احدث الأخبار

10 معلومات عن مشروع «ذا لاين».. ثورة حضارية وتنموية
أبرز المواد
 انطلاق المنتدى الافتراضي الأول بين السعودية والإمارات “أسرة آمنة مجتمع آمن”
أبرز المواد
 ولي العهد يطلق مشروع “ذا لاين” في نيوم
أبرز المواد
 “التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
أبرز المواد
 المعيوف يشارك في تدريبات الهلال وتأكد جاهزيته لمواجهة الأهلي
أبرز المواد
 ليبيا.. الوفاق تحرّك قواتها لعملية “صيد الأفاعي”
أبرز المواد
 “سكني” يسلم “الفلل الجاهزة” في 18 مشروعا خلال ديسمبر 2020
أبرز المواد
 مان سيتي وتشيلسي يبلغان الدور الرابع لكأس الاتحاد وليدز يودع مبكرا
أبرز المواد
 معهد “سرب” يعلن فتح باب التسجيل في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية
أبرز المواد
 الصدر يهاجم ميليشيات إيران : استهداف البعثات الأجنبية يعمق أزمتنا المالية
أبرز المواد
 قسطرة قلبية ناجحة لمريضة باستخدام البالون العلاجي في مركز القلب بتبوك
منطقة تبوك
 مبادرة بين “موانئ” و “الموارد البشرية” لتوطين وظائف الشركات العاملة بالموانئ
أبرز المواد
10 معلومات عن مشروع «ذا لاين».. ثورة حضارية وتنموية

10 معلومات عن مشروع «ذا لاين».. ثورة حضارية وتنموية

أبرز المواد
انطلاق المنتدى الافتراضي الأول بين السعودية والإمارات “أسرة آمنة مجتمع آمن”

انطلاق المنتدى الافتراضي الأول بين السعودية والإمارات “أسرة آمنة مجتمع آمن”

أبرز المواد
ولي العهد يطلق مشروع “ذا لاين” في نيوم

ولي العهد يطلق مشروع “ذا لاين” في نيوم

أبرز المواد
“التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

“التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

أبرز المواد

10 معلومات عن مشروع «ذا لاين».. ثورة حضارية وتنموية

10 معلومات عن مشروع «ذا لاين».. ثورة حضارية وتنموية
http://almnatiq.net/?p=938582
المناطق_متابعات

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، مشروع المستقبل مدينة «ذا لاين» في نيوم الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وكشف ولي العهد في كلمة عن المشروع ملامح «ما القادم»، مؤكدًا أن مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية وتنموية تضع الإنسان أولا كالتالي:

1.    عبارة عن مدينة مليونية بطول 170 كلم

2.    ستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي

3.    تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم

4.    المشروع سيكون بطاقة متجددة 100%

5.    بدء تطوير المدينة سيتم خلال الربع الأول من 2021م

6.    ستكون نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة

7.    يمكن للفرد أن يصل من أبعد نقطة إلى أبعد نقطة في 20 دقيقة داخل المشروع

8.    تستطيع أن تقضي حوائجك اليومية بمدة مشي أقصاها 5 دقائق.

9.    صفر سيارات وصفر شوارع وصفر انبعاثات كربونية.

10.    المجتمعات في «ذا لاين» ستكون إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي ومترابطة افتراضيًا.

كما أكد ولي العهد أننا بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، فـ90% من البشر يتنفسون هواء ملوثًا، متسائلًا: «لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية، ولماذا يتوفى 7 ملايين إنسان بسبب التلوث، ولماذا نفقد مليون إنسان سنويًا بسبب الحوادث المرورية؟»، مشيرًا لأن في عام 2050م، سوف يُهجّر مليار إنسان؛ بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون، وارتفاع منسوب مياه البحار.

روابط ذات صلة

انطلاق المنتدى الافتراضي الأول بين السعودية والإمارات “أسرة آمنة مجتمع آمن”

انطلاق المنتدى الافتراضي الأول بين السعودية والإمارات “أسرة آمنة مجتمع آمن”
ولي العهد يطلق مشروع “ذا لاين” في نيوم

ولي العهد يطلق مشروع “ذا لاين” في نيوم
“التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

“التعليم” تعتمد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*