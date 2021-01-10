3244 جولة تفتيشية نفذتها “التجارة” الأسبوع الماضي للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 3,244 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي (31 ديسمبر إلى 7 يناير) وذلك للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وأسفرت نتائج تلك الجولات عن ضبط 306 مخالفة فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

ومن أبرز المخالفات المرصودة عدم الإلتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتصدرت أعلى المناطق للجولات التفتيشية كلاً من الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، القصيم، تبوك، عسير ، المدينة المنورة، نجران، جازان، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، الباحة.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.