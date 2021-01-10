نقلة نوعية في خدمة العملاء : فرع الموارد البشرية بالرياض ينتقل إلى مبناه الجديد

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بدأ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأحد مباشرة اعماله في مقره الجديد الواقع بحي المرسلات طريق الملك عبدالعزيز بعد اكتمال جميع التجهيزات اللازمة .

ويعد المبنى الجديد نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء حيث يتميز بوجود صالة رقمية مزودة بـ15 جهازاً للخدمة الذاتية بإشراف 20 موظف وموظفة يعملون على خدمة العملاء الكترونياً بشكل مباشر عبر منصات الوزارة الإلكترونية ، الى جانب الشاشات التفاعلية التي تتيح للعملاء الذين لا يملكون أجهزة الاتصال المرئي حضور جلسات التسوية الودية عن بعد والتواصل مع المسؤولين بالوزارة في الحالات التي تستدعي ذلك بمايضمن سرعة انجاز العمل وتيسير خدمة المراجعين بأفضل مايمكن للرقي بخدمات الوزارة وتحقيق اهدافها وتطلعاتها نحو رؤية المملكة 2030 .