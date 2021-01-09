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بلدية الحازمي تواصل أعمال معالجة آثار الأمطار

بلدية الحازمي تواصل أعمال معالجة آثار الأمطار

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بلدية الحازمي تواصل أعمال معالجة آثار الأمطار

بلدية الحازمي تواصل أعمال معالجة آثار الأمطار
http://almnatiq.net/?p=938594
المناطق- بيشة

تواصل بلدية الحازمي بمحافظة بيشة أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة لمعالجة آثار الأمطار والسيول التي شهدتها  المراكز التابعة لها.وأوضح رئيس البلدية المهندس إبراهيم القرني أن البلدية والفرق والمعدات التابعة لها تابعت أعمالها في مباشرة بلاغات انقطاع الطرق بالمركز، وفتح وتنظيف الشوارع من تساقط الصخور والأتربة ، التي جرفتها سيول الأمطار، ومتابعة أعطال الإنارة، وفتح عدد من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار.وبين أن البلدية واصلت أعمالها لمتابعة ومعالجة آثار الأمطار والسيول منذ بداية الحالة المطرية التي تشهدها مراكز البلدية ، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها.

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