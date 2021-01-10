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هاشتاق « مشروع ذا لاين » يتصدر تويتر

هاشتاق « مشروع ذا لاين » يتصدر تويتر

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هاشتاق « مشروع ذا لاين » يتصدر تويتر

هاشتاق « مشروع ذا لاين » يتصدر تويتر
http://almnatiq.net/?p=938604

تصدر وسم « #مشروعذالاين » قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على منصة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد وذلك عقب إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عن مشروع “ذا لاين” العملاق والذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 .

ويعكس وصول وسم “ذا لاين” للترند العالمي على “تويتر” ، مدى أهمية المشروع لكافة دول العالم ، وكذلك مدى الترقب للإعلان عنه ومعرفة تفاصيله الفريدة .

وشهد الوسم تفاعلاً محلياً وعالمياً ، سواء من المواطنين ، أو المسؤولين ، وكذلك كبار المستثمرين حول العالم ، الذين رحبوا بالنقلة الجديدة في مجال المدن المستقبلية التي تعد أنموذجاً للحفاظ على علاقة الإنسان بالطبيعة .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أعلن عن إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم الذي يُعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

فيما ستعمل “ذا لاين” على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

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