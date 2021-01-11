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الدوري الإيطالي : إنتر ميلان يهدر المزيد من النقاط في السباق نحو اللقب

الدوري الإيطالي : إنتر ميلان يهدر المزيد من النقاط في السباق نحو اللقب
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المناطق - الرياض

أهدر إنتر نقطتين إضافيتين في سعيه نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2010م بتعادله مع مضيفه روما 2-2 في المرحلة السابعة عشرة الأحد.
وكان إنتر تعرض للخسارة أمام سمبدوريا 1-2 الأربعاء الماضي فيما تنتظره مواجهة قوية الأحد المقبل ضد يوفنتوس.
وفشل إنتر في تضييق الخناق مجدداً على جاره ميلان المتصدر الفائز السبت على تورينو 2-0 ، حيث بات يتخلَّف عنه في المركز الثاني بفارق 3 نقاط ، في حين بقي روما ثالثا بـ 34 نقطة.
ونجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عبر تسديدة زاحفة للورنزو بيليغريني بعد تلقيه كرة من الأرميني هنريك مخيتاريان فسددها من خارج المنطقة داخل الشباك في الدقيقة (17)، وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة (39).
وبعد محاولات استطاع إنتر إدراك التعادل عندما استغل السلوفاكي ميلان سكرينيار ركلة ركنية وسدد كرة راسية قوية داخل الشباك في الدقيقة (56).
ثم تلقى روما هدفاً من الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي الذي وصلته الكرة داخل المنطقة فراوغ لاعباً وأطلقها بيسراه في الزاوية العليا مسجلاً هدف التقدم لفريقه في الدقيقة (63).
بعدها رمى روما بكامل ثقله في الدقائق الأخيرة ونجح بعد عدة محاولات من قبل المهاجم البوسني أدين دجيكو ومخيتاريان، في انتزاع نقطة واحدة بهدف من رأسية جانلوكا مانشيني في الدقيقة (86).
يُذكر أن المواجهات بين روما وإنتر شهدت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الايطالي، ففي 175 مباراة بينهما، سجل 507 أهداف بينها 281 هدفا لإنتر مقابل 226 لروما.

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