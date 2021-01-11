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الأوقاف الإسلامية بالقدس تحذر من حفريات جديدة في ساحة البراق قرب “الأقصى”
http://almnatiq.net/?p=938618
المناطق - الرياض

حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس اليوم من أعمال الحفر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية الذي يندرج ضمن مشروع استكمال تهويد ساحة البراق جنوب غرب مسجد الأقصى.
وأكدت دائرة الأوقاف أن هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات “اليونسكو” الصادرة بهذا الخصوص.

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