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ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات

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ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات
http://almnatiq.net/?p=938623

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا / لويجي دي مايو.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

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