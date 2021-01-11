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أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك

أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك

أبرز المواد

أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك

أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك
http://almnatiq.net/?p=938628
المناطق - الرياض

أسهم انتشار أشجار البن بمحافظة الداير بني مالك في تحوّل العديد من المزارع، لمشروعات سياحية ريفية، عززت طموح المزارعين نحو المشاركة الفاعلة في صناعة السياحية الريفية وإثراء تجارب السياح وتنويع الفعاليات السياحية.
وتحتضن مزارع الداير نحو 122,455 شجرة بن، يقوم على زراعتها 657 مزارعًا، حيث لفت الاهتمام بالسياحة الريفية في الداير، أنظار السياح والزوار ، من خلال تجارب مميزة تنوعت بين جسر معلق يمتد لنحو 52 مترًا وبارتفاع 13 مترًا فوق ضفتي مزارع البن بوادي العين للبن الخولاني، والنزل والقرى الريفية في عدد من المزارع.
وتتيح مشروعات أهالي الداير للسياحة الريفية الفرصة أمام الزوار والسياح للمشاركة والتعايش مع حياة الريف، إلى جانب المشاركة في قطف ثمار البن وجنيه خلال موسم الحصاد السنوي الذي يمتد من شهر أكتوبر وحتى شهر يناير، فضلًا عن توفير إطلالة متميزة على المدرجات الزراعية التي تشتهر بزراعات متنوعة وبخاصة خلال هطول الأمطار أو جريان السيول.
وعززت تلك المشروعات الريفية النشاط الاقتصادي بالمحافظة من خلال شراكات محلية مع المرشدين السياحيين، لنقل السياح إلى المزارع والنزل الريفية، وكذلك مع الأسر المنتجة في توفير الأطعمة والمأكولات الشعبية.

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