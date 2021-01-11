احدث الأخبار

أمير تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الإعلان عن إنطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين” في نيوم
منطقة تبوك
 الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية
أبرز المواد
 رياضات ومسابقات وصيد ومنتجعات.. شاطئ نصف القمر متعة الأجواء الشتوية
أبرز المواد
 أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك
أبرز المواد
 أمطار على منطقة حائل
أبرز المواد
 “مسام” ينتزع 1567 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأول من يناير
منوعات
 الولايات المتحدة تسجل 248.6 ألف إصابة و 3432 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات
أبرز المواد
 “سكني” يسلم الفلل الجاهزة في 18 مشروعاً خلال ديسمبر 2020
أبرز المواد
 الأوقاف الإسلامية بالقدس تحذر من حفريات جديدة في ساحة البراق قرب “الأقصى”
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي : إنتر ميلان يهدر المزيد من النقاط في السباق نحو اللقب
أبرز المواد
 التجارة” تشدد على مراقبة التزام محطات الوقود بالتسعيرات المحددة من “أرامكو”
أبرز المواد
أمير تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الإعلان عن إنطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين” في نيوم

أمير تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الإعلان عن إنطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين” في نيوم

منطقة تبوك
الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية

أبرز المواد
رياضات ومسابقات وصيد ومنتجعات.. شاطئ نصف القمر متعة الأجواء الشتوية

رياضات ومسابقات وصيد ومنتجعات.. شاطئ نصف القمر متعة الأجواء الشتوية

أبرز المواد
أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك

أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك

أبرز المواد

رياضات ومسابقات وصيد ومنتجعات.. شاطئ نصف القمر متعة الأجواء الشتوية

رياضات ومسابقات وصيد ومنتجعات.. شاطئ نصف القمر متعة الأجواء الشتوية
http://almnatiq.net/?p=938634
المناطق - الرياض

أحد أجمل شواطئ العالم والأبرز بين المعالم السياحية في المنطقة الشرقية؛ تمتد سواحله ليكون الأطول في منطقة الخليج بـ 700 كيلو متر ؛ وهو الشاطئ الأجمل للصيد خاصة أسماك الهامور الكبيرة، كما أنه الوجهة الأمثل للإبحار والرياضات والمسابقات البحرية، إضافة للأنشطة السياحية الجاذبة والمناسبة لكل أفراد العائلة، أنت في رحلة إلى شاطئ “نصف القمر”.
وفي الرحلة يُعرف شاطئ نصف القمر بـ”الهاف مون”، وهو الاسم الذي اشتهر به قديماً ويتم تداوله إلى الآن، أما “نصف القمر ” فتعود لشكل المنحنى الذي تتخذه جغرافية الشاطئ في صورة ” الهلال” ، وهذا ما يعطي للشاطئ شكلاً مبهراً كأحد العلامات الطبيعية في المنطقة.
ويعد هذا الشاطئ أحد أكثر الوجهات ملائمة لإجراء العديد من السباقات الرياضية؛ بالإضافة إلى العديد من الأماكن المناسبة للتخييم، ومن الأماكن المناسبة لتعلم وممارسة رياضة الغوص.
ويتسم “نصف القمر” بطبيعة ساحرة حيث تأخذ الأرض في مواجهة البحر شكل القوس لتعطي وقت الغروب منظراً ساحراً، يزدان بمتعة الخيارات في مدن الألعاب المتعددة منها مدينة الأمير محمد بن فهد الترفيهية ومدينة العاب العزيزية، وتضم العشرات من الرياضات البحرية وركوب الخيل والدراجات النارية.
ويشهد الشاطئ المشيد على امتداده العديد من المنتجعات، إقامة السباقات الرياضية خاصة في مجال السيارات.
يُذكر أن موسم شتاء السعودية “الشتاء حولك” أطلق خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020، حتى نهاية مارس 2021م، وذلك عبر 300 تجربة وباقة سياحية في 17 وجهة متفرقة في أنحاء المملكة، وعروض من 200 منشأة في القطاع الخاص لمزيد من المتعة للعائلات والأفراد.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية
أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك

أشجار البن تعزز السياحة الريفية بمزارع الداير بني مالك
أمطار على منطقة حائل

أمطار على منطقة حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*