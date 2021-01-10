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أمير تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الإعلان عن إنطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين” في نيوم

أمير تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الإعلان عن إنطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين” في نيوم

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أمير تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الإعلان عن إنطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين” في نيوم

أمير تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الإعلان عن إنطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين” في نيوم
http://almnatiq.net/?p=938642
تبوك- علي العميري:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن إنطلاق مشروع مدينة” ذا لاين” في نيوم.
وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين : يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن انطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين ” في نيوم.
وأضاف سموه :” إن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم – حفظكم الله – على المضي قدما وبوتيرة متسارعة للأخذ بالإقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة ، وإستمرارا للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو إقتصاد متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية ، مؤكداً سموه : إن أبناءكم وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع ” ذا لاين ” فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائما سندا وعونا لتحقيق كل الآمال والتطلعات سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتواصلون العطاء والبناء.
وقال سموه في برقية مماثلة رفعها لسمو ولي العهد : ” يسعدني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان سموكم عن انطلاق مشروع مدينة ” ذا لاين ” في نيوم ، مؤكداً سموه أن هذا المشروع النوعي الذي يكون فيه الإنسان المحور الرئيسي فإنه يعتبر أنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية يعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو إقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية ورؤية جرئية لبناء نموذج مختلف ومتوازن واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م.
وأضاف سموه : ” إن الجميع وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع ” ذا لاين ” فإنهم يتعاهدون أن يكونون على قدر التحدي كما عهدتموهم دائما سندا وعونا لتحقيق كل الآمال والتطلعات ، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والله يحفظكم ويرعاكم.

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