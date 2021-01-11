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الكويت تفرض 10 دنانير رسوم إذن عمل لمواطني مجلس التعاون

الكويت تفرض 10 دنانير رسوم إذن عمل لمواطني مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=938653
المناطق_وكالات

فرضت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت رسوما جديدة تتراوح بين دينار و10 دنانير على 7 خدمات جديدة، بناء على قرار صدر من وزير التجارة والصناعة وزير التنمية الاقتصادية فيصل المدلج نهاية العام الماضي

وتضمن القرار تحصيل 10 دنانير لإصدار أو تجديد إذن عمل مواطني دول مجلس التعاون و10 دنانير لإصدار أو تجديد إذن عمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ودينار لبيان حالة العامل وشهادة تسلسل وظيفي له، و5 دنانير لشهادة اعتماد توقيع لملف صاحب العمل

يُذكر أن الهيئة تحصل رسما قدره 50 دينارا عن إصدار أو تحويل أو تجديد إذن العمل للمقيمين العاملين في القطاع الخاص، دون تحصيل رسوم على تصريح العمل

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