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وظائف شاغرة ضمن برنامج النخبة للخريجين في مشروع البحر الأحمر

وظائف شاغرة ضمن برنامج النخبة للخريجين في مشروع البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=938671
المناطق_ الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، ضمن برنامج النخبة للخريجين، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: ( أخصائي مكتب إدارة المشاريع أخصائي هندسة كهربائية أخصائي تطوير أخصائي تكلفة أخصائي الأداء أخصائي إدارة المخاطر أخصائي إدارة المرافق أخصائي إنشاءات أخصائي الجدوى والاستثمار أخصائي أعمال البناء أخصائي تجاري أخصائي الصحة والسلامة والبيئة أخصائي برامج تعليمية أخصائي البنية التحتية أخصائي تأمين أخصائي تصميم داخلي أخصائي هندسة ميكانيكية أخصائي بيئي أخصائي تخطيط أخصائي المشتريات أخصائي تطوير الأمن أخصائي عمليات الأمن أخصائي هندسة إنشائية )

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا

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