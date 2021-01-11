انخفاض أرباح “المتقدمة” إلى 596 مليون ريال خلال 2020

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 596 مليون ريال مع انتهاء الربع الرابع من سنة 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 759 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 21%

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض اسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي، وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة بنسبة 55.1% في عام 2020

كما انخفض صافي الربح المذكور أعلاه على الرغم من الانخفاض في أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 15.4% و10.7% على التوالي، والانخفاض في استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 6.5%، والانخفاض في المصروفات العامة والإدارية بنسبة 21.9%، والانخفاض في فوائد القروض بنسبة 86.1%