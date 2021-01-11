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حلول عاجلة لمن صدرت لهم أحكام ضد «التنمية العقارية»

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http://almnatiq.net/?p=938691
المناطق_ الرياض

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية (القواعد والإجراءات المعالجة لطلبات القروض المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23 /‏‏7/‏‏ 1432)، ووجه المجلس بإيجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم أحكام نهائية وتوفير آلية للصرف من رأسمال الصندوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية العام الحالي، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي.

وطبقاً لقواعد معالجة الطلبات المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية وإجراءتها قبــل تاريخ 23 /‏‏7/‏‏ 1432 فإن المنتجات والمبادرات صنفت على أنها البرامج وأنواع التمويل التي يقدمها الصندوق والجهات التمويلية لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن من خلال القرض العقاري المدعوم الذي يعني برنامج تمويل عقاري سكني يقدم عن طريق جهات التمويل مدعوم الأرباح من الصندوق بشكل كامل أو جزئي، وتطبق القواعد على صاحب الطلب المقدم للصندوق قبل تاريخ 23 رجب من عام 1423.

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