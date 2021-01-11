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بعد زيادة سقف الدعم. ارتفاع تسجيل المرأة العاملة في برنامج النقل

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بعد زيادة سقف الدعم. ارتفاع تسجيل المرأة العاملة في برنامج النقل

بعد زيادة سقف الدعم. ارتفاع تسجيل المرأة العاملة في برنامج النقل
http://almnatiq.net/?p=938710
المناطق_وكالات

بلغ عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة 10 آلاف موظفة يعملن في مختلف منشآت القطاع الخاص، وذلك وَفْقاً لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف

ويأتي تنامي أعداد الموظفات المسجلات في البرنامج، خلال شهرين من إطلاق التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص

وعوداً على التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع هدف سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، ووَفْقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهرا

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج وصول وضمان الجودة والأمان في النقل، يكون تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج، حيث يغطي البرنامج 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة

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