جامعة تنشر ارقام صادمة حول كورونا عالمياً

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http://almnatiq.net/?p=938713
المناطق_وكالات

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم عتبة الـ90 مليوناً

وبحسب موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية سجل حول العالم حتى الآن 90 مليونا و5787 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض كوفيد-19 ، بما في ذلك مليون و931382 حالة وفاة و49 مليونا و885280 حالة شفاء

وتحافظ الولايات المتحدة على الصدارة بفارق كبيرة في قائمة أكبر بؤر تفشي كورونا في العالم، بأكثر من 22.25 مليون إصابة، تليها كل من الهند (10.45 مليون إصابة) والبرازيل (8.07 مليون إصابة) وروسيا (3.36 مليون إصابة) وبريطانيا (3.08 مليون إصابة)

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول الأكثر تضررا بالعدوى من حيث عدد الوفيات بأكثر من 373 ألف وفاة، تليها البرازيل (أكثر من 202 ألف وفاة) والهند (نحو 151 ألف وفاة) والمكسيك (133 ألف وفاة) وبريطانيا (أكثر من 81 ألف وفاة)

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