21219 مستفيدًا من خدمات عيادات “تطمن” في القنفذة

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قدّمت عيادات “تطمن “في القنفذة خدماتها لـعدد 21219 مستفيدًا وذلك منذ بداية العمل فيها حتى الآن .

وتُقدم عيادة “تطمن ” خدماتها من خلال 5 عيادات ، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .