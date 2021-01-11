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21219 مستفيدًا من خدمات عيادات “تطمن” في القنفذة

21219 مستفيدًا من خدمات عيادات “تطمن” في القنفذة
http://almnatiq.net/?p=938716
المناطق_واس

قدّمت عيادات “تطمن “في القنفذة خدماتها لـعدد 21219 مستفيدًا وذلك منذ بداية العمل فيها حتى الآن .
وتُقدم عيادة “تطمن ” خدماتها من خلال 5 عيادات ، موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .

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